Piaggio | accordo con KTM | Honda e Yamaha per sviluppo batterie intercambiabili

(Di lunedì 1 marzo 2021) (Teleborsa) – Il Gruppoha sottoscritto una lettera di intenti con KTM AG,Motor Co., Ltd eMotor Co., Ltd per dare vita a un Consorzio per sviluppare(tecnologia battery swap) per motocicli e veicoli elettrici leggeri. Nel contesto dell’di Parigi sul clima e della transizione alla mobilità elettrica, i fondatori del Consorzio sono convinti che disporre di un sistema dipossa promuovere l’uso di veicoli elettrici, contribuendo a rendere più sostenibile la gestione del ciclo di vita delleusate nell’industria dei trasporti. Inoltre, ampliando la gamma offerta, riducendo i tempi di ricarica e i costi dei veicoli e dell’infrastruttura, i produttori ...

