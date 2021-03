Peugeot 508 - La Peugeot Sport Engineered in Italia con prezzi a partire da 69 450 euro

(Di lunedì 1 marzo 2021) Laha perto inle prenotazioni per la 508. L'ibrida plug-in ad alte prestazioni porta al debutto il nuovo allestimentoivo della Casa del Leone e viene proposta ada 69.450con carrozzeria berlina e da 70.650in versione station wagon. Specifiche formule di finanziamento e noleggio includono anche la wallbox dedicata. 360 CV e 42 km in elettrico. Il prezzo della vettura è di quasi 17.000superiore rispetto a quello della Hybrid 225 e-EAT8 GT Pack ed è giustificato dai contenuti tecnici e dall'allestimento specifico. La 508adotta infatti un powertrain da 360 CV totali, che combina il motore Puretech benzina da ...

... con gli ormai tradizionali fari con gli artigli del Leone già visti su altri modelli, come, ... Anche la motorizzazione ibrida plug - in La nuova308 SW sarà basata sulla piattaforma EMP2 ...