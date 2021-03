Perché sedici eurodeputati vogliono le dimissioni dell’ambasciatore Ue a Cuba (Di lunedì 1 marzo 2021) Parole come pietre. «Riteniamo che l’attuale ambasciatore a Cuba non sia degno delle alte funzioni che gli sono affidate e vi chiediamo vivamente di procedere con la sua immediata sostituzione». Una richiesta pesante quella presente nella lettera che sedici eurodeputati hanno scritto all’Alto rappresentante Ue per la politica estera, Josep Borrell, per chiedere l’immediata sostituzione dell’ambasciatore europeo a L’Avana, lo spagnolo Alberto Navarro. Le firme presenti in calce sono di spessore, visto che appartengono a importanti personalità comunitarie come il vicepresidente del Parlamento europeo per i rapporti con l’America Latina, Dita Charanzová, il vicepresidente del gruppo Ppe, Esteban González Pons, e il segretario generale del Ppe Antonio López-Istúriz White. Dopo una lunga attesa, la risposta di Borrell è ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 1 marzo 2021) Parole come pietre. «Riteniamo che l’attuale ambasciatore anon sia degno delle alte funzioni che gli sono affidate e vi chiediamo vivamente di procedere con la sua immediata sostituzione». Una richiesta pesante quella presente nella lettera chehanno scritto all’Alto rappresentante Ue per la politica estera, Josep Borrell, per chiedere l’immediata sostituzioneeuropeo a L’Avana, lo spagnolo Alberto Navarro. Le firme presenti in calce sono di spessore, visto che appartengono a importanti personalità comunitarie come il vicepresidente del Parlamento europeo per i rapporti con l’America Latina, Dita Charanzová, il vicepresidente del gruppo Ppe, Esteban González Pons, e il segretario generale del Ppe Antonio López-Istúriz White. Dopo una lunga attesa, la risposta di Borrell è ...

_sedici_ : Ma perché continuate a parlare di Gloria? È uscita,anche basta. #TZVIP - _sedici_ : Non io che mi rattristo per Lazzaro perché gli hanno rubato il telefono. #tzvip - _sedici_ : @GrandeFratello Grazie Tommy perché con la tua simpatia e la tua coinvolgente risata ci hai rallegrato le giornate.… - _sedici_ : Ma perchè? STO MALE. #TZVIP - _sedici_ : Comunque io voglio dirvi grazie,perché nonostante tutti i casini successi,noi del #tzvip non ci siamo mai lasciati! ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Perché sedici Scherma, Pasquino eletta nel Consiglio Nazionale ... a lungo vice presidente di Giorgio Scarso, che dopo sedici anni di presidenza ha lasciato l'... E' una grande emozione per me perché sono arrivata tardi in questo mondo e nonostante tutto sono giunte ...

DIRETTA/ Teramo Paganese (risultato finale 2 - 0): tre punti d'oro ... ma non in casa dove comunque ha vinto sei volte, ma ha perso ben quattro match, con sedici reti ... Non c'è a dire il vero moltissimo da dire, perché i precedenti ufficiali sono appena cinque, con un ...

Jeff Bezos racconta se stesso: «Pensare avanti di tre anni» Sette del Corriere della Sera ... a lungo vice presidente di Giorgio Scarso, che dopoanni di presidenza ha lasciato l'... E' una grande emozione per mesono arrivata tardi in questo mondo e nonostante tutto sono giunte ...... ma non in casa dove comunque ha vinto sei volte, ma ha perso ben quattro match, conreti ... Non c'è a dire il vero moltissimo da dire,i precedenti ufficiali sono appena cinque, con un ...