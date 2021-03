Per Inter e Milan è festival Campionato (Di lunedì 1 marzo 2021) Per Inter e Milan è già tempo di festival. La squadre di Conte e Pioli le suonano al Genoa e alla Roma e allungano il loro vantaggio ai vertici della classifica. I nerazzurri dopo soli trentadue secondi sono già in vantaggio con una rete di Lukaku. Poi nella ripresa realizzano altre due reti con Darmian e Sanchez, per un perentorio tre a zero. Mentre i rossoneri si esibiscono in una super prestazione all’Olimpico, battendo la Roma di Fonseca per due reti a una. Sulle due Milanesi perde terreno la Juventus, che sul campo del Bentegodi non va al di là di uno striminzito pareggio con il Verona di Juric (1-1). Per Inter e Milan è festival: le Milanesi suonano l’assolo in Campionato Dopo soli trentadue secondi l’Inter ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 1 marzo 2021) Perè già tempo di. La squadre di Conte e Pioli le suonano al Genoa e alla Roma e allungano il loro vantaggio ai vertici della classifica. I nerazzurri dopo soli trentadue secondi sono già in vantaggio con una rete di Lukaku. Poi nella ripresa realizzano altre due reti con Darmian e Sanchez, per un perentorio tre a zero. Mentre i rossoneri si esibiscono in una super prestazione all’Olimpico, battendo la Roma di Fonseca per due reti a una. Sulle dueesi perde terreno la Juventus, che sul campo del Bentegodi non va al di là di uno striminzito pareggio con il Verona di Juric (1-1). Per: leesi suonano l’assolo inDopo soli trentadue secondi l’...

