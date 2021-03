Per il Garante senza una legge nazionale i pass vaccinali sono illegittimi (Di lunedì 1 marzo 2021) Se ne parlava già lo scorso anno, quando i vaccini erano ancora un lontano miraggio, e ora il discorso torna attuale. Al momento le persone vaccinate che hanno ricevuto entrambe le dosi sono poco più di un milione e 400 mila e si apre alla questione “pass vaccinali” perché le persone possano accedere ai locali o fruire di determinati servizi. Arriva però netto il parere del Garante privacy: se la questione non viene regolamentata a livello nazionale e non ogni regione per sé non sarà possibile rientrare nell’ambito del consentito. LEGGI ANCHE >>> Sui social, soltanto il 41% dei post degli italiani ha una buona opinione dei vaccini legge nazionale per pass vaccinali La questione pass ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 1 marzo 2021) Se ne parlava già lo scorso anno, quando i vaccini erano ancora un lontano miraggio, e ora il discorso torna attuale. Al momento le persone vaccinate che hanno ricevuto entrambe le dosipoco più di un milione e 400 mila e si apre alla questione “” perché le persone possano accedere ai locali o fruire di determinati servizi. Arriva però netto il parere delprivacy: se la questione non viene regolamentata a livelloe non ogni regione per sé non sarà possibile rientrare nell’ambito del consentito. LEGGI ANCHE >>> Sui social, soltanto il 41% dei post degli italiani ha una buona opinione dei vacciniperLa questione...

