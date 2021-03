“Per 2 milioni di euro lo faccio…a Berlusconi” Rocco Casalino sgancia la bomba per il Cavaliere. Cos’ha detto (Di lunedì 1 marzo 2021) Ultimamente lo stiamo vedendo spesso ospite in vari programmi televisivi, anche per promuovere il suo libro autobiografico Il Portavoce; Rocco Casalino, e tra i suoi giri il 1 marzo sarà ospite a Rai Scoglio 24, una rubrica del tg satirico Striscia la Notizia condotta dall’inviato Pinuccio. Gli estratti dell’intervista Così sul sito sono stati pubblicati alcuni estratti dell’intervista, nella quale Rocco, portavoce di Conte, fa delle affermazioni su alcuni politici: Per due milioni di euro andrei a fare il portavoce di Silvio Berlusconi, di Matteo Renzi mai. Per 2 ci vado, perché l’immagine pubblica di Berlusconi si può recuperare. Ma non lo farei mai per Matteo Renzi, per nessuna cifra. Non mi sentirei moralmente di prendere i soldi, perché la sua ... Leggi su viaggiarealverde (Di lunedì 1 marzo 2021) Ultimamente lo stiamo vedendo spesso ospite in vari programmi televisivi, anche per promuovere il suo libro autobiografico Il Portavoce;, e tra i suoi giri il 1 marzo sarà ospite a Rai Scoglio 24, una rubrica del tg satirico Striscia la Notizia condotta dall’inviato Pinuccio. Gli estratti dell’intervista Così sul sito sono stati pubblicati alcuni estratti dell’intervista, nella quale, portavoce di Conte, fa delle affermazioni su alcuni politici: Per duediandrei a fare il portavoce di Silvio, di Matteo Renzi mai. Per 2 ci vado, perché l’immagine pubblica disi può recuperare. Ma non lo farei mai per Matteo Renzi, per nessuna cifra. Non mi sentirei moralmente di prendere i soldi, perché la sua ...

matteosalvinimi : Non solo proroga degli invii ma vera pace fiscale, con cancellazione delle cartelle sotto i 5.000 euro: è la soluzi… - massimobitonci : NON BASTA UNA MINI PROROGA PER LE RATE DELLA ROTTAMAZIONE, SALDO STRALCIO E PER L’INVIO DI 50 MILIONI DI ATTI E CAR… - repubblica : M5S, Casalino: 'Per due milioni di euro farei il portavoce di Berlusconi. Ma non lavorerei mai per Renzi': L'ex por… - TenaceMente_com : #JohnnyDepp vende il suo villaggio francese per 50 milioni. GUARDA IL VIDEO CON LA SPETTACOLARE TENUTA. LINK ??… - GruppoCDP : ?? In 2 anni abbiamo mobilitato per la #Toscana 600 milioni di euro. Nel 2020 la rinegoziazione dei mutui di 117 ent… -