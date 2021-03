Pensioni 2021 | il confronto tra quota 100 e Ape sociale | per i nati fino al 1958 | la guida alla convenienza

Leggi su ultimora.news

(Di lunedì 1 marzo 2021) La100 e l'Apeanche nelresteranno due canali di uscita molto importanti per chi cerca una via di uscita dal mondo del lavoro senza dover aspettare i 67 anni delledi vecchiaia. Sono due misure però che volgono al termine entro la fine dell'anno, perché salvo nuove proroghe, il 31 dicembre prossimo sarà la data ultima per centrare i requisiti utili in entrambi i casi. Requisiti che una volta centrati vengono congelati e che potrebbero permettere di sfruttare le misure anche se queste non venissero rinnovate per i prossimi anni. Si tratta di due misure che hanno delle particolarità che le distinguono nettamente tra loro, a partire dai requisiti ma anche come struttura. Misure previdenziali e misure assistenziali La100 è la misura che ha tanti estimatori e altrettanti ...