Pelonzi | Ponte della Musica nel degrado

(Di lunedì 1 marzo 2021) Roma – “Ilnel. Nessun ricordo per il maestro Trovajoli cui e’ dedicato il. L’unica testimonianza che resta e’ una targa divelta. Lo spazio sottostante pieno di erbacce e rifiuti. Con Raggi Roma e’ una citta’ senza memoria dove regna l’incuria”. Cosi’ in un tweet Giulio, consigliere capitolino Pd.

A gettare untra i due gruppi è Pop il movimento di sinistra creato dal consigliere regionale ... Pop è riuscito a mettere seduti attorno a un tavolo il capogruppo capitolino Dem Giulio, ...Roma " "Le banchine del Tevere aMarconi e aSisto versano in uno stato di degrado e incuria. Dopo il flop di Tiberis, Raggi lascia tutto ... GiulioLa mobilitazione davanti all'assessorato all'Urbanistica all'Eur. Tra le denunce: "Due centri polifunzionali costruiti da 5 anni e mai aperti" ...Prove di dialogo tra Pd e dissidenti del Movimento 5 Stelle. Pop li riunisce on line venerdì. Ma c'è il rischio di far saltare il dialogo con Azione e Italia Viva. Che non vogliono avere contatti con ...