Pd: Zingaretti, 'primarie previste in 2023 ma giusto aprire discussione' (Di lunedì 1 marzo 2021) Roma, 1 mar. (Adnkronos) – "Le prossime primarie sono previste nel 2023" ma "io penso sia giusto, perchè è cambiato tutto, aprire una discussione su di noi, sulla nostra idea e proposta di Paese e questa discussione andrà fatta anche con chiarezza e con franchezza utilizzando con gli strumenti che abbiamo, dandoci delle regole, un modo di discutere". Lo dice il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, nella replica in Direzione. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

