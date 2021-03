**Pd: Zingaretti, 'bene confronto ma no astratto e lontano da vita persone'** (Di lunedì 1 marzo 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di lunedì 1 marzo 2021) su Notizie.it.

NicolaPorro : Sulla radio del #Pd, #Zingaretti inciampa in un lapsus freudiano. Perché, sotto sotto, i leader della sinistra rima… - DSantanche : . @nzingaretti “Noi ora dobbiamo concentrarci sul rilancio del PCI”. Lapsus rivelatore di cui non c’era bisogno...… - LegaSalvini : SUPERMEDIA SONDAGGI, CROLLA IL PD DI NICOLA ZINGARETTI: BENE SOLO LEGA E FI - antoninorusso64 : RT @DonatoRobilotta: Qui Pisana. Scusa @chiccotesta il pd nel Lazio porta i 5stelle in giunta e #Zingaretti affiderà alla #Lombardi l'asses… - DalpianoFabiola : Zingaretti non molla: 'Abbiamo sostenuto la leadership di Conte per evitare la distruzione del paese. Il PD deve e… -