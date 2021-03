Pd | Bruno Bossio | ‘modificare Statuto | vice di genere diverso da segretario’

(Di lunedì 1 marzo 2021) Roma, 1 mar. (Adnkronos) – “Quello che chiediamo non sono quote ma rappresentanza paritaria effettiva di donne e di uomini. Ecco perché oggi dobbiamo modificare lodel partito: ogninon deve essere rappresentato al di sotto del 50% in tutti gli organismi esecutivi e di direzione politica e inserire la norma che prevede unsegretario vicario didal segretario”. E’ uno dei passaggi dell’intervento della deputata del Pd, Enza, nel corso dei lavori della odierna direzione nazionale del partito. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

"L'accelerazione sulla diffusione del 5G è cruciale per la transizione digitale del nostro Paese". Ad affermarlo è la parlamentare del PD, Enza Bruno Bossio, che aggiunge: "Sono molto rassicurata del fatto che questa è stata una scelta indicata come prioritaria dal Presidente Draghi. E' tempo finalmente di decisioni chiare sugli asset ..."