Paul Gascoigne si racconta: “Mi piace godermi la vita. Amavo esultare dopo aver segnato” (Di lunedì 1 marzo 2021) Paul Gascoigne, ex stella della nazionale inglese, che ha giocato nella sua carriera anche tra le fila della Lazio parteciperà alla prossima edizione dell'Isola Dei Famosi.Gascoigne, la clamorosa rivelazione dell’ex Lazio: “Quando è morto mio padre l’ho preso a pugni”Gazza era un giocatore molto talentuoso, negli anni è stato paragonato a George Best ma senza cervello. Gli piaceva divertirsi, e dopo l'addio al calcio giocato ha sofferto di dipendenza da alcol. Nelle ultime ore Gascoigne ha rilasciato delle dichiarazioni al giornale britannico The Sun in cui ha raccontato alcuni aneddoti della sua vita.L'ex Lazio ha raccontato come abbia risolto in parte i suoi problemi con l'alcol anche se quando ha voglia sa ancora mandare giù i ... Leggi su mediagol (Di lunedì 1 marzo 2021), ex stella della nazionale inglese, che ha giocato nella sua carriera anche tra le fila della Lazio parteciperà alla prossima edizione dell'Isola Dei Famosi., la clamorosa rivelazione dell’ex Lazio: “Quando è morto mio padre l’ho preso a pugni”Gazza era un giocatore molto talentuoso, negli anni è stato paragonato a George Best ma senza cervello. Gliva divertirsi, el'addio al calcio giocato ha sofferto di dipendenza da alcol. Nelle ultime oreha rilasciato delle dichiarazioni al giornale britannico The Sun in cui hato alcuni aneddoti della sua.L'ex Lazio hato come abbia risolto in parte i suoi problemi con l'alcol anche se quando ha voglia sa ancora mandare giù i ...

IsolaDeiFamosi : Ha le valigie già pronte per partire: Paul Gascoigne è un nuovo naufrago dell'#Isola ???? - Mediagol : Paul Gascoigne si racconta: 'Mi piace godermi la vita. Amavo esultare dopo aver segnato' - General_Kuroki : @Chicca_colors Certo certo,lo so' benissimo ?? lei e' pronta per questa finale ? Finalmente finisce questo programma… - zazoomblog : Chi è Paul Gascoigne Isola dei Famosi: Età Figli Instagram e Gazza - #Gascoigne #Isola #Famosi: #Figli - Fab_Couto : RT @Controcalcio1: #gascoigne? #lazio? #mysterypills? Perle e momenti storici in Italia di Paul Gazza Gascoigne, dove ha giocato per 3 sta… -