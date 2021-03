Patrick Zaki in carcere per altri 45 giorni. Amnesty: «La Farnesina intervenga o resterà in cella ancora un anno» (Di lunedì 1 marzo 2021) Continua il calvario di Patrick Zaki, lo studente egiziano dell’Università di Bologna arrestato il 7 febbraio del 2020 al suo ritorno in Egitto con l’accusa di «aver tentato di rovesciare il regime al potere». La decisione era attesa per domani, 2 marzo, ma l’Ong per cui lavorava Zaki – Egyptian Initiative for Personal Rights – ha annunciato la proroga della custodia cautelare in un post su Facebook in cui vengono citati direttamente gli avvocati del giovane ricercatore. Come era avvenuto già altre volte in passato, all’udienza di ieri avevano partecipato, oltre ai legali di Zaki, anche i rappresentanti diplomatici delle ambasciate di alcuni Paesi, tra cui l’Italia e il Canada. Alla difesa non è servito citare il ricovero in ospedale del padre di Zaki e quindi la necessità per il ragazzo di stargli ... Leggi su open.online (Di lunedì 1 marzo 2021) Continua il calvario di, lo studente egiziano dell’Università di Bologna arrestato il 7 febbraio del 2020 al suo ritorno in Egitto con l’accusa di «aver tentato di rovesciare il regime al potere». La decisione era attesa per domani, 2 marzo, ma l’Ong per cui lavorava– Egyptian Initiative for Personal Rights – ha annunciato la proroga della custodia cautelare in un post su Facebook in cui vengono citati direttamente gli avvocati del giovane ricercatore. Come era avvenuto già altre volte in passato, all’udienza di ieri avevano partecipato, oltre ai legali di, anche i rappresentanti diplomatici delle ambasciate di alcuni Paesi, tra cui l’Italia e il Canada. Alla difesa non è servito citare il ricovero in ospedale del padre die quindi la necessità per il ragazzo di stargli ...

