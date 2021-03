Passaporto vaccinale, l’Ue accelera. Von der Leyen, “Questo mese una proposta legislativa” (Di lunedì 1 marzo 2021) La Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen sul Passaporto vaccinale: “Presenteremo Questo mese una proposta legislativa”. l’Ue lavora al Passaporto vaccinale – o Green pass digitale – che possa attestare che il soggetto sia vaccinato (e quindi immune) o comunque negativo al nuovo coronavirus: parola di Ursula von der Leyen, che ha fatto sapere che Questo mese sarà presentata una proposta legislativa. Passaporto vaccinale, von der Leyen: “Presenteremo Questo mese una proposta ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 1 marzo 2021) La Presidente della Commissione europea Ursula von dersul: “Presenteremouna”.lavora al– o Green pass digitale – che possa attestare che il soggetto sia vaccinato (e quindi immune) o comunque negativo al nuovo coronavirus: parola di Ursula von der, che ha fatto sapere chesarà presentata una, von der: “Presenteremouna...

borghi_claudio : I piddoeuropei non hanno gradito l'esordio di Draghi. Per me è una buona notizia. Pregasi notare anche tra le righe… - borghi_claudio : @rosanna_357 @ancap19 Confondono (credo a bella posta, per vedere l'effetto che fa) il 'certificato vaccinale' con… - Agenzia_Ansa : Ursula von der Leyen: 'Servono almeno 3 mesi per il passaporto vaccinale Ue' #ANSA - albertolupini : Gentiloni: Lavoriamo al passaporto vaccinale per il turismo - Actus_Spei : VON DER LEYEN ANNUNCIA NUOVE PANDEMIE: L'OBIETTIVO È ARRIVARE AL PASSAPORTO VACCINALE -

Ultime Notizie dalla rete : Passaporto vaccinale L'Ue accelera sul passaporto vaccinale 'Questo mese presenteremo una proposta legislativa per il pass verde digitale. L'obiettivo è certificare che le persone sono state vaccinate, i risultati dei test di quanti non si sono potuti ...

Gentiloni: nessuna variazione nelle previsioni di ripresa, dipenderà da varianti e vaccini Proprio in merito al passaporto vaccinale europeo , il Commissario Ue si è detto favorevole. "Bene se si riesce a creare un certificato comune: non deve contenere chissà quali informazioni, ...

Passaporto vaccinale, Garante Privacy: illegittimo senza una legge ad hoc

Covid, il Garante della Privacy: "No ai pass vaccinali, serve una legge" Il Garante della Privacy frena sull'ipotesi del pass vaccinale, una sorta di lasciapassare che potrebbe in futuro servire per accedere a locali o servizi, o per viaggiare liberamente. L'Authority riti ...

