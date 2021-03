‘Passaporto’ vaccinale’: la Commissione Ue rilancia la proposta: sarà presentata entro il 17 marzo (Di lunedì 1 marzo 2021) L’intenzione è quella di fornire “la prova che una persona è stata vaccinata; dare i risultati dei test per coloro che ancora non sono stati vaccinati; dare informazioni sulla guarigione dalla Covid-19. Rispetterà la protezione dei dati, la sicurezza e la privacy. Il Digital Green Pass dovrebbe facilitare le vite degli europei. Lo scopo è consentire gradualmente ai cittadini di muoversi in sicurezza nell’Ue o all’estero, per lavoro o per turismo”. Leyen: “Un documento con tutte le informazioni necessarie per tornare a muoverci liberamente” Dunque a qualche settimana dalla prima ’bocciatura’ espressa dal Consiglio Europeo, sebbene in forma diversa, stamane l’Europa è tornata a rilanciare l’idea – per altro da subito contestata – di istituire un ‘passaporto vaccinale’. Nello specifico, ha spiegato attraverso il suo profilo social la presidente Ursula van ... Leggi su italiasera (Di lunedì 1 marzo 2021) L’intenzione è quella di fornire “la prova che una persona è stata vaccinata; dare i risultati dei test per coloro che ancora non sono stati vaccinati; dare informazioni sulla guarigione dalla Covid-19. Rispetterà la protezione dei dati, la sicurezza e la privacy. Il Digital Green Pass dovrebbe facilitare le vite degli europei. Lo scopo è consentire gradualmente ai cittadini di muoversi in sicurezza nell’Ue o all’estero, per lavoro o per turismo”. Leyen: “Un documento con tutte le informazioni necessarie per tornare a muoverci liberamente” Dunque a qualche settimana dalla prima ’bocciatura’ espressa dal Consiglio Europeo, sebbene in forma diversa, stamane l’Europa è tornata are l’idea – per altro da subito contestata – di istituire un ‘passaporto. Nello specifico, ha spiegato attraverso il suo profilo social la presidente Ursula van ...

