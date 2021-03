Parzanica | vaccinazioni per gli over 80 Medici in elicottero con la Protezione civile

(Di lunedì 1 marzo 2021) A causa del pericolo di frana che incombe sul comune di, e che di fatto isola il piccolo paese bergamasco, l’Asst Bergamo Est e l’Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo, in collaborazione con il medico di cure primarie dottor Bernardo Fusini e con l’Amministrazione comunale, hanno organizzato per il 2 marzo leanti-Covid 19 per la popolazione80 con il supporto innanzitutto dellache trasporterà i sanitari indi prima mattina.

Ultime Notizie dalla rete : Parzanica vaccinazioni

L'Eco di Bergamo

