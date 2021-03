Parzanica isolata per la frana: elicottero porterà i vaccini ai residenti (Di lunedì 1 marzo 2021) A causa del pericolo di frana che incombe sul comune di Parzanica e che di fatto isola il piccolo paese bergamasco, l’Asst Bergamo Est e l’Ats Bergamo, in collaborazione con il medico di cure primarie Bernardo Fusini e con l’Amministrazione comunale, hanno organizzato per domani 2 marzo le vaccinazioni anti-Covid 19 per la popolazione over 80 con il supporto innanzitutto della Protezione civile che trasporterà i sanitari in elicottero di prima mattina. Il direttore Sanitario, Gabriele Perotti, Enrico Bombana, infettivologo, e due infermieri della Asst Bergamo Est saliranno infatti nel paesino – che conta 360 residenti circa – con un elicottero della Protezione civile per mettere in sicurezza tramite la vaccinazione circa 40 cittadini over 80. Grazie alla collaborazione del sindaco di ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 1 marzo 2021) A causa del pericolo diche incombe sul comune die che di fatto isola il piccolo paese bergamasco, l’Asst Bergamo Est e l’Ats Bergamo, in collaborazione con il medico di cure primarie Bernardo Fusini e con l’Amministrazione comunale, hanno organizzato per domani 2 marzo le vaccinazioni anti-Covid 19 per la popolazione over 80 con il supporto innanzitutto della Protezione civile che trasi sanitari indi prima mattina. Il direttore Sanitario, Gabriele Perotti, Enrico Bombana, infettivologo, e due infermieri della Asst Bergamo Est saliranno infatti nel paesino – che conta 360circa – con undella Protezione civile per mettere in sicurezza tramite la vaccinazione circa 40 cittadini over 80. Grazie alla collaborazione del sindaco di ...

Ultime Notizie dalla rete : Parzanica isolata La frana sul Sebino si muove: isolata Parzanica, a Vigolo evacuate sette famiglie Sette famiglie evacuate a Vigolo, per un totale di circa quindici persone, e il centro abitato di Parzanica isolato. A tutto ciò si unisce, naturalmente, la continua registrazione di movimenti del terreno.

Chiusa la litornaea dopo Tavernola ed evacuato il cementificio: la frana si muove La provinciale 469, la litoranea sebina occidentale è stata chiusa a causa del movimento di un ponte franoso che si estende tra Tavernola, Vigolo e Parzanica, rimasta isolata.

Rischio frana, strade chiuse e Parzanica isolata MyValley.it Un Centro ad hoc per garantire massima sicurezza Per prevenire l'emergenza, nella sede di Sale Marasino della Comunità Montana del Sebino Bresciano è stato istituito un Centro di... Scopri di più ...

Basso Sebino e Montisola: frana, livello di attenzione ma ci si prepara all’emergenza Giallo, arancione, rosso. Dalla serata di sabato 27 febbraio il Basso Sebino deve tenere a mente i tre colori non soltanto per la pandemia, ma ora anche a causa della frana del Monte Saresano in corso ...

