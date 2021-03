Party con Belen (senza mascherina) al “Sanctuary” di Milano: 400 persone, molti vip. Gemitaiz furioso: “Fricchettoni cocainomani, merd*” (Di lunedì 1 marzo 2021) Nell’ultimo weekend in zona gialla, a Milano, non c’è stato “solo” il rave in Darsena – seguito da un comprensibile mare di critiche sui social – ma anche un altro evento molto affollato, senza traccia di mascherine. È il Party ‘esclusivo’ al “The Sanctuary” in zona Scalo Lambrate. I video diffusi in rete sono stati cancellati ma qualcosa è rimasto e ha fatto andare su tutte le furie il rapper Gemitaiz, noto anche per la sua apprezzabile schiettezza. Sul proprio profilo Instagram ha scritto: “Questa è Milano sabato sera. Andate a fan*ulo. Vi odio con tutto il mio cuore. Pensate davvero che non abbiamo tutti voglia di fare festa? Spero che vi rintraccino uno a uno e ve le facciano pagare, quelle botte di coca vi devono costare migliaia di euro”. Poi, ancora più ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 1 marzo 2021) Nell’ultimo weekend in zona gialla, a, non c’è stato “solo” il rave in Darsena – seguito da un comprensibile mare di critiche sui social – ma anche un altro evento molto affollato,traccia di mascherine. È il‘esclusivo’ al “The” in zona Scalo Lambrate. I video diffusi in rete sono stati cancellati ma qualcosa è rimasto e ha fatto andare su tutte le furie il rapper, noto anche per la sua apprezzabile schiettezza. Sul proprio profilo Instagram ha scritto: “Questa èsabato sera. Andate a fan*ulo. Vi odio con tutto il mio cuore. Pensate davvero che non abbiamo tutti voglia di fare festa? Spero che vi rintraccino uno a uno e ve le facciano pagare, quelle botte di coca vi devono costare migliaia di euro”. Poi, ancora più ...

Agenzia_Ansa : Musica e balli sulla Darsena a Milano per l'addio alla zona gialla. Una sorta di 'rave party' con centinaia di giov… - Radio1Rai : ??A #Milano inutili gli appelli del sindaco #Sala a comportamenti sicuri contro il #Covid. In #Darsena rave party il… - Corriere : Il rave party (con rissa) a Milano e la pista anarchica. Filmati al setaccio in cerca ... - Bolpet : RT @gr_grim: Sul @Corriere si parla così della gente a passeggio sui navigli di Milano: anarchici organizzano rave party in solidarietà a u… - Cristin00236307 : RT @ilgiornale: Belen ospite al party con centinaia di persone che ballano senza mascherine: non immagini di un anno fa ma dell'ultimo week… -