Party clandestino a Milano: in 400 ballano senza mascherina. C’era anche Belen, è polemica (Di lunedì 1 marzo 2021) Belen e 400 vip travolti dalle polemiche in piena pandemia. Quanto accaduto nell’ultimo weekend di zona gialla a Milano ha dell’inverosimile. A margine di una inedita settimana della moda in tempo di coronavirus, in zona Lambrate è stato inaugurato il locale gemello di uno dei più esclusivi spazi di Roma. Con l’emergenza Covid che galoppa in Lombardia, le immagini che arrivano del Party esclusivo al Sanctuary sono una follia. Protagonista dell’affollatissimo evento glam Belen, accompagnata dal fidanzato, Antonino Spinalbese. Oltre ad Eliana Michelazzo e decine di modelle, art director, dj, artisti, volti più o meno noti. In barba a divieti per limitare il Coronavirus, si sarebbe festeggiato l’ultimo week-end di zona gialla, dato che la Lombardia, da oggi, torna arancione. Belen al ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 1 marzo 2021)e 400 vip travolti dalle polemiche in piena pandemia. Quanto accaduto nell’ultimo weekend di zona gialla aha dell’inverosimile. A margine di una inedita settimana della moda in tempo di coronavirus, in zona Lambrate è stato inaugurato il locale gemello di uno dei più esclusivi spazi di Roma. Con l’emergenza Covid che galoppa in Lombardia, le immagini che arrivano delesclusivo al Sanctuary sono una follia. Protagonista dell’affollatissimo evento glam, accompagnata dal fidanzato, Antonino Spinalbese. Oltre ad Eliana Michelazzo e decine di modelle, art director, dj, artisti, volti più o meno noti. In barba a divieti per limitare il Coronavirus, si sarebbe festeggiato l’ultimo week-end di zona gialla, dato che la Lombardia, da oggi, torna arancione.al ...

Bebbe___ : RT @ipsedixit____: Milano: rave party clandestino in Darsena Clicca qui per leggere l’articolo ?? - ipsedixit____ : Milano: rave party clandestino in Darsena Clicca qui per leggere l’articolo ?? - RedazioneLaNews : #Milano Milano, al 'rave party' clandestino in Darsena scoppia la rissa: carabinieri sul posto - tuttacolpade : @TacciYours aggettivato con 'clandestino' e 'party illegale': quando mai un #rave è legale? ma 'sti giornalisti ci… - SergioSierra67 : Milano, al 'rave party' clandestino in Darsena scoppia la rissa: carabinieri sul posto -