Partono i test anche per Takis, il secondo vaccino italiano (Di lunedì 1 marzo 2021) Prima somministrazione a Monza a un 21enne. Le sperimentazioni saranno concluse in autunno. Il vaccino "e-vax" usa il metodo del Dna e può essere facilmente adattato alle varianti

