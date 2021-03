Partite le vaccinazioni negli studi medici del Lazio con Astrazeneca (Di lunedì 1 marzo 2021) ROMA – È partita questa mattina nel Lazio la vaccinazione anti-Covid da parte dei medici di medicina generale. Le somministrazioni sono iniziate per i nati nell’anno 1956 (65 anni) con il vaccino AstraZeneca e poi si andrà avanti con gli anni a seguire. Molto però dipenderà dall’arrivo delle dosi. A Roma sono diversi gli studi interessati, in particolare nel territorio dell’Asl Roma 1. “Per noi è una giornata importante perché tutti i medici sono in condizione, attraverso una piattaforma, di prenotare con la loro Asl di riferimento- ha detto alla Dire il direttore generale dell’Asl Roma 1, Angelo Tanese, che ha visitato l’ambulatorio di cure primarie di Piazza Istria-. Da noi oggi sono 40 i medici che hanno potuto iniziare, ma la disponibilità è superiore al 60 per cento. Il contributo dei medici è fondamentale perché si amplia la capacità di vaccinare sempre in maniera rapida e sicura tutta la popolazione”. Leggi su dire (Di lunedì 1 marzo 2021) ROMA – È partita questa mattina nel Lazio la vaccinazione anti-Covid da parte dei medici di medicina generale. Le somministrazioni sono iniziate per i nati nell’anno 1956 (65 anni) con il vaccino AstraZeneca e poi si andrà avanti con gli anni a seguire. Molto però dipenderà dall’arrivo delle dosi. A Roma sono diversi gli studi interessati, in particolare nel territorio dell’Asl Roma 1. “Per noi è una giornata importante perché tutti i medici sono in condizione, attraverso una piattaforma, di prenotare con la loro Asl di riferimento- ha detto alla Dire il direttore generale dell’Asl Roma 1, Angelo Tanese, che ha visitato l’ambulatorio di cure primarie di Piazza Istria-. Da noi oggi sono 40 i medici che hanno potuto iniziare, ma la disponibilità è superiore al 60 per cento. Il contributo dei medici è fondamentale perché si amplia la capacità di vaccinare sempre in maniera rapida e sicura tutta la popolazione”.

