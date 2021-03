Parte al Pascale la sperimentazione del vaccino italiano Takis Fase 1 con 80 volontari a Monza | Napoli e Roma

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 1 marzo 2021) È partita ladeltuttoanti Covid-19 ideato dalladi Castelno e sviluppato in collaborazione con la Rottapharm Biotech di. Il primoo sano degli 80 previsti per la1 è stato vaccinato oggi nell’ospedale San Gerardo di, uno dei tre centri italiani che, in collaborazione con l’Università di Milano-Bicocca. È coinvolto nellaclinica con l’Istituto Nazionale Tumori Fondazionedie l’Istituto Nazionale Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani die l’Ospedale San Gerardo di. La1 della, su 80 ...