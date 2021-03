Panzer Dragoon Remake è solo l' inizio Square Enix stringe un accordo con un team che si dedicherà ad altri remake

(Di lunedì 1 marzo 2021) Lo Studio Polacco Forever Entertainment ha annunciato unconper la realizazione di molteplici: di quali titoli vedremo nuove versioni? Lo scopo, si legge nell'annuncio, è quello di realizzare dei"tecnici", in quanto gameplay e scenario rimarranno quelli originali: a subire un avanzamento tecnologico saràla controparte tecnica. Il termine utilizzato, ad ogni modo, è proprio "" e non "remaster" quindi si presume che l'avanzamento tecnico sarà piuttosto marcato, e probabilmente si tratta di videogiochi appartenenti al passato, probabilmente alle epoche delle console 8 e 16 bit, come NES e SNES. Oltretutto, si parla di "diversi titoli" ma di una singola IP, quindi il campo ...

Remake si è dimostrato un ritorno a malapena sufficiente (recuperate la nostra recensione diRemake ) eppure gli sviluppatori del progetto sono stati di recente assunti ...Forever Entertainment e MegaPixel Studio hanno confermato via Twitter l'uscita del remake dedicato interamente aII Zwei per il 2021 . Purtroppo, al momento in cui scriviamo, entrambe le aziende hanno reso solamente solo ed esclusivamente l'annuncio legato al secondo capitolo , e quindi non ...Dopo Panzer Dragoon Forever Entertainment ha stipulato un accordo con Square Enix per sviluppare remake sulle loro proprietà intellettuali.Sembra che Forever Entertainment non abbia la benché minima intenzione di fermarsi a Panzer Dragoon II Zwei. In un comunicato ufficiale, la compagnia ha infatti reso noto che pubblicherà diversi ...