Pallanuoto | Champions League 2021 | Jug-Ortigia 8-6 Gli aretusei vengono sconfitti nonostante un’ottima prova

(Di lunedì 1 marzo 2021) Terza sconfitta, anche questa onorevolissima, per l’nelladi: glibattuti per 8-6 dai croati dello Jug, squadra della città di Dubrovnik, che si issa al primo posto a punteggio pieno in attesa del match di questa sera della Pro Recco, con cui i balcanici si sfideranno domani. I siracusani invece restano fermi al quarto posto, a quota 3, ma il pareggio tra Spandau 04 Berlino e Marsiglia, arrivato nel pomeriggio, fa sì che divenga importantissimo per i siciliani battere domani il team tedesco, in modo da portarsi, a metà della fase a gironi, sul +5 in classifica sui teutonici e sui transalpini nella corsa al quarto posto. Nella bolla di Ostia, confermata quale sede della seconda tappa della fase a gironi del ...

28 febbraio 2021 " In casa Ortigia cresce l'attesa per il secondo concentramento di Champions League . Da domani, infatti, al polo natatorio del Centro federale di Ostia, i biancoverdi saranno in acqua per quattro giorni consecutivi per giocare le ultime due partite di andata e le ...