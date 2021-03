Pallamano | Qualificazioni Europei 2022 | azzurri in raduno a Chieti | prima della trasferta in Bielorussia

Leggi su oasport

(Di lunedì 1 marzo 2021) Leaglidisono entrate nel vivo, e nei primi giorni di marzo vedranno l’Italia in campo per giocarsi uno storico passaggio del turno. Proprio per questo, il campionato di Serie A Beretta vedrà una pausa di una ventina di giorni, consentendo alla Nazionale di radunarsi presso il Centro Federale di, per programmare al meglio la sfida indel prossimo 10 marzo. Il direttore tecnico Riccardo Trillini ha dunque convocato ben 21 atleti che prenderanno parte allo stage, tra cui gli “stranieri” Domenico Ebner dell’Hannover, Nicolò D’Antino del Balonmano Nava, Davide Bulzamini e Martin Doldan dell’Incarlopsa Cuenca, Giacomo Savini del Guadalajara, Marco Mengon del Cesson Rennes e Andrea Parisini dell’Istres Provence. I ...