Palermo, per Filippi un sogno che si avvera: da eterno secondo di Boscaglia alla panchina rosanero (Di lunedì 1 marzo 2021) Giacomo Filippi e il sogno che si avvera.Palermo, quante assenze in vista del derby: contro il Catania scelte obbligateIl tecnico di Partinico si prende la panchina del Palermo in quella che sarà la sua prima avventura da primo allenatore di un club. Per sei anni è rimasto all'ombra di Roberto Boscaglia, ha svolto il secondo dal lontano 2015 quando l'allenatore gelese aveva ottenuto la guida del Brescia in B. Prima di approdare alle 'Rondinelle', Filippi, era stato coordinatore del settore giovanile del Trapani e aveva guidato gli allievi nazionali granata. Dopo l'esperienza in Sicilia seguì Boscaglia nelle sue esperienze a Brescia, Novara poi ancora Brescia e poi Virtus Entella. Adesso dopo la sua promozione, ... Leggi su mediagol (Di lunedì 1 marzo 2021) Giacomoe ilche si, quante assenze in vista del derby: contro il Catania scelte obbligateIl tecnico di Partinico si prende ladelin quella che sarà la sua prima avventura da primo allenatore di un club. Per sei anni è rimasto all'ombra di Roberto, ha svolto ildal lontano 2015 quando l'allenatore gelese aveva ottenuto la guida del Brescia in B. Prima di approdare alle 'Rondinelle',, era stato coordinatore del settore giovanile del Trapani e aveva guidato gli allievi nazionali granata. Dopo l'esperienza in Sicilia seguìnelle sue esperienze a Brescia, Novara poi ancora Brescia e poi Virtus Entella. Adesso dopo la sua promozione, ...

