Orietta Berti stronca Marcella Bella: “Si atteggia da gran signora ma viene dalla Sicilia, da una famiglia povera…” (FOTO) (Di lunedì 1 marzo 2021) Diatriba tra Marcella Bella e Orietta Berti E’ risaputo che tra Marcella Bella e Orietta Berti non corra buon sangue. Infatti, negli ultimi anni le due cantanti non si sono risparmiate a lanciarsi delle frecciate velenose a vicenda. Ad esempio, l’anno scorso la professionista dai capelli rossi rimproverò la collega davanti a tutti. “La più antipatica è stata Marcella Bella, proprio antipatica. Voleva colpire me e la Valeria Rossi Ad una cantante che vuole riemergere dopo 10 anni le vai a dire non sai cantare, canti come una bambina, sei tutta stonata, sei tutta calante, ma lei non si sentiva com’era?. E io le ho detto, tu sei una vipera. Hanno tagliato tutto, ha chiesto di tagliarlo, le ho detto ‘vuoi fare la maestrina ... Leggi su kontrokultura (Di lunedì 1 marzo 2021) Diatriba traE’ risaputo che tranon corra buon sangue. Infatti, negli ultimi anni le due cantanti non si sono risparmiate a lanciarsi delle frecciate velenose a vicenda. Ad esempio, l’anno scorso la professionista dai capelli rossi rimproverò la collega davanti a tutti. “La più antipatica è stata, proprio antipatica. Voleva colpire me e la Valeria Rossi Ad una cantante che vuole riemergere dopo 10 anni le vai a dire non sai cantare, canti come una bambina, sei tutta stonata, sei tutta calante, ma lei non si sentiva com’era?. E io le ho detto, tu sei una vipera. Hanno tagliato tutto, ha chiesto di tagliarlo, le ho detto ‘vuoi fare la maestrina ...

peyoteways : RT @tico_palabra: Secondo le quote Snai, ecco i favoriti, a oggi, per #Sanremo2021 1 Colapesce & Dimartino 2 Willie Peyote La Rapprese… - tico_palabra : Secondo le quote Snai, ecco i favoriti, a oggi, per #Sanremo2021 1 Colapesce & Dimartino 2 Willie Peyote La Ra… - gilardisil : @OrizOrizzonte @il_laocoonte @VinnieVegaPF @stefymigliori @ilconterosso1 @VinnieVegaPFRel @ImKo86 @maxlooking… - zazoomblog : Sanremo 2021 Orietta Berti – Quando ti sei innamorato - #Sanremo #Orietta #Berti #Quando - marcomaisetti : Se Laura Pausini vince il #GoldenGlobe, è giusto che Orietta Berti vinca il #FestivaldiSanremo -