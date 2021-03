Ordigni contro il cargo Il miglior casus belli per il fronte anti-Iran

Gino83247720 : RT @GeopoliticalCen: Forse non sono state mine gli ordigni lanciati contro la nave di proprietà israeliana nel Golfo di Oman, ma “dispositi… - GeopoliticalCen : Forse non sono state mine gli ordigni lanciati contro la nave di proprietà israeliana nel Golfo di Oman, ma “dispos… - MakerFaireRome : Si chiama “Ugo-1st” il primo prototipo di robot innovativo, realizzato da un team dell'@UNI_FIRENZE, in grado di in… -

Ultime Notizie dalla rete : Ordigni contro

Corriere Adriatico

...probabile che i settesganciati nell'area di Abu Kamal qualche danno l'abbiamo fatto. Non solo materiale. L'attacco sarebbe una conseguenza di una azione portata il 15 febbraio scorso......ha fornito a questi gruppi le istruzioni e gli istruttori per preparare gli IED (Esplosivi Improvvisati) che erano e rimangono "il principale armamento" che viene e veniva utilizzato...I nuovi equilibri mediorientali vedono anche il lancio di razzi e bombardamenti in Siria e in Iraq. Biden mostra i muscoli a Teheran per ottenere cosa?Il «bomba day» domenica paralizzerà un’area nel cuore della città e costringerà 1.217 cittadini a lasciare di buon mattino la propria casa, per tornarvi solo all’ora di pranzo. Tutte le istituzioni co ...