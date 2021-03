TodayEuropa : #Attualità #Network Orban si fa vaccinare dalla Cina contro il Covid (e non dalla Russia) - GabRosana : L’ennesimo ciaone di Orbán all’Europa: oggi si fa vaccinare a favore di camera con il farmaco cinese Sinopharm (anc… -

Ultime Notizie dalla rete : Orban vaccinare

ha invece sfruttato le falle dell'organizzazione europea per rilanciare la sua sfida ai vertici Ue. In un' intervista radiofonica di qualche giorno fa, il premier ha promesso che entro Pasqua, ...Pergli over 80 con tutti i prodotti intende anche con AstraZeneca? "Sì. Un lavoro appena pubblicato in Scozia che ha studiato 5,4 milioni di persone ha evidenziato che la prima dose Pfizer ...L'Ungheria dopo l'ok al vaccino russo Sputnik V ha dato il disco verde anche a quello cinese, tanto che Viktor Orbán si è vaccinato proprio con il siero prodotto dal colosso di Pechino Sinopharm.ROMA – Via libera negli Stati Uniti al primo vaccino monodose anti Covid, quello della Johnson&Johnson, del quale è atteso in aprile l’arrivo in Europa e in Italia. L’annuncio del quarto vaccino contr ...