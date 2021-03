Ora è anche ufficiale: Serse Cosmi nuovo allenatore del Crotone. Il comunicato (Di lunedì 1 marzo 2021) Ora è anche ufficiale: “Il Football Club Crotone comunica di aver affidato a Serse Cosmi la guida tecnica della Prima squadra. Il neo tecnico rossoblù ha firmato un contratto che lo legherà al club pitagorico fino al 30 giugno 2021. La presentazione è in programma per domani, martedì 2 marzo, a partire dalle ore 12:30 e si svolgerà con la modalità della videoconferenza”. Serse Cosmi è il nuovo allenatore del Crotone Benvenuto in e buon lavoro mister https://t.co/TqxXlQDwDA pic.twitter.com/kyeAPQFXCx — FC Crotone (@FcCrotoneOff) March 1, 2021 L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 1 marzo 2021) Ora è: “Il Football Clubcomunica di aver affidato ala guida tecnica della Prima squadra. Il neo tecnico rossoblù ha firmato un contratto che lo legherà al club pitagorico fino al 30 giugno 2021. La presentazione è in programma per domani, martedì 2 marzo, a partire dalle ore 12:30 e si svolgerà con la modalità della videoconferenza”.è ildelBenvenuto in e buon lavoro mister https://t.co/TqxXlQDwDA pic.twitter.com/kyeAPQFXCx — FC(@FcOff) March 1, 2021 L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

