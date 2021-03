Oprah intervista Harry e Meghan e le anticipazioni promettono rivelazioni scioccanti (Di lunedì 1 marzo 2021) Se il primato in Italia delle interviste choc, della busta choc, delle rivelazioni choc, va a Barbara d’urso, negli Stati Uniti è tutto nelle mani di Oprah. Non è un caso tra l’altro, se la conduttrice italiana ha un solo mito, e segue una sola persona sui social: quella persona è proprio Oprah! Come saprete, c’è grandissima attesa per l’intervista esclusiva a Herry e Meghan Markle che andrà in onda il 7 marzo 2021 negli Usa ma di cui di certo, si parlerà praticamente in tutto il mondo. Le brevissime anticipazioni, con il trailer video che è stato postato su Youtube, sono state riprese in tutto il mondo e già fanno un gran parlare. L’intervista infatti si chiude con Oprah che commenta dicendo: “Avete raccontato delle cose ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 1 marzo 2021) Se il primato in Italia delle interviste choc, della busta choc, dellechoc, va a Barbara d’urso, negli Stati Uniti è tutto nelle mani di. Non è un caso tra l’altro, se la conduttrice italiana ha un solo mito, e segue una sola persona sui social: quella persona è proprio! Come saprete, c’è grandissima attesa per l’esclusiva a Herry eMarkle che andrà in onda il 7 marzo 2021 negli Usa ma di cui di certo, si parlerà praticamente in tutto il mondo. Le brevissime, con il trailer video che è stato postato su Youtube, sono state riprese in tutto il mondo e già fanno un gran parlare. L’infatti si chiude conche commenta dicendo: “Avete raccontato delle cose ...

repubblica : Harry pensa a Diana: 'Temevo che la storia si ripetesse': In un estratto dell'intervista concessa con Meghan Markle… - evelina_fraser : @alinatheduck_ Ho visto un'anteprima dell'intervista di mimì e cocò con oprah. Facce da golden globe ahahahah. - RobRuggio : RT @repubblica: Harry pensa a Diana: 'Temevo che la storia si ripetesse': In un estratto dell'intervista concessa con Meghan Markle ad Opra… - rancel19 : RT @repubblica: Harry pensa a Diana: 'Temevo che la storia si ripetesse': In un estratto dell'intervista concessa con Meghan Markle ad Opra… - fmgf22 : RT @repubblica: Harry pensa a Diana: 'Temevo che la storia si ripetesse': In un estratto dell'intervista concessa con Meghan Markle ad Opra… -