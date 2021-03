Omicidio Cerciello, Elder si gioca la carta della legittima difesa: «Ho pensato volesse uccidermi» (Di lunedì 1 marzo 2021) Farla passare per legittima difesa, offrendo un racconto in cui la vittima diventa aggressore e l’aggressore vittima. È questa la strategia difensiva che continua a emergere dalle parole di Finnegan Lee Elder, il giovane americano a processo, insieme al connazionale Gabriel Natale Hjorth, per l’Omicidio del vicebrigadiere dei carabinieri, Mario Cerciello Rega. L’americano rende dichiarazioni spontanee Nel corso dell’udienza di oggi Eleder ha voluto rendere dichiarazioni spontanee, durante le quali ha sostenuto che i due carabinieri «in un attimo si sono avventati su di noi senza dire una parola, senza qualificarsi. L’uomo più grande, era una montagna, mi ha buttato per terra e ha messo tutto il suo peso su di me. Ero con la schiena sull’asfalto, ricordo molto poco dei minuti successivi se non un senso ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 1 marzo 2021) Farla passare per, offrendo un racconto in cui la vittima diventa aggressore e l’aggressore vittima. È questa la strategia difensiva che continua a emergere dalle parole di Finnegan Lee, il giovane americano a processo, insieme al connazionale Gabriel Natale Hjorth, per l’del vicebrigadiere dei carabinieri, MarioRega. L’americano rende dichiarazioni spontanee Nel corso dell’udienza di oggi Eleder ha voluto rendere dichiarazioni spontanee, durante le quali ha sostenuto che i due carabinieri «in un attimo si sono avventati su di noi senza dire una parola, senza qualificarsi. L’uomo più grande, era una montagna, mi ha buttato per terra e ha messo tutto il suo peso su di me. Ero con la schiena sull’asfalto, ricordo molto poco dei minuti successivi se non un senso ...

Ultime Notizie dalla rete : Omicidio Cerciello Delitto Cercello, Elder:"I carabinieri quella sera non si qualificarono" Al processo per la morte del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega parla Finnegan Lee Elder , imputato per omicidio. Le sue sono dichiarazioni spontanee : "Non sono nella condizione fisica né psicologica per poter parlare con voi a lungo. Il pensiero e ...

