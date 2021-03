Olimpiadi Milano-Cortina 2026 | Federica Pellegrini e Alberto Tomba sveleranno due possibili loghi al Festival di Sanremo

(Di lunedì 1 marzo 2021) Una novità c’è in vista deldied è legata allee Paralimpiadi di. Come riferisce l’Ansa, saranno svelati per la prima volta dasul celebre palco del Teatro Ariston, sabato prossimo, i dueufficiali delle rassegne a Cinque Cerchi citate. I due campioni nostrani, infatti, si renderanno protagonisti di ciò e nello stesso tempo lanceranno anche un’inedita gara, dato che, per la prima volta, sarà il voto popolare a decidere quale dei dueproposti sarà l’icona della competizione olimpica invernale nel Bel Paese. Vi sarà latà di votare per due ...

burrofuso1234 : @MartinKeufaver Olimpiadi invernali Milano Cortina - corriereveneto : #cortina Milano-Cortina, Pellegrini e Tomba sveleranno i loghi delle Olimpiadi a Sanremo - gio_mavellia : RT @ConfcommercioLo: ?? #Olimpiadi2026 firmato Protocollo di Intesa con Fondazione #MilanoCortina e @confcommveneto ??Presidente #Sangalli:… - gio_mavellia : RT @confcommveneto: ?? Abbiamo firmato un protocollo d’intesa con @ConfcommercioLo e il Comitato Organizzatore dei Giochi Olimpici e Parali… - RobRe62 : RT @milanocortina26: ?? Milano Cortina 2026 prende il via alla finale di #Sanremo2021 ?? ?? I nostri primi due Ambassador, Alberto Tomba e @m… -

Ultime Notizie dalla rete : Olimpiadi Milano

2026: CONFCOMMERCIO ECORTINA 2026 STRINGONO UN PATTO PER PROMUOVERE "LE ECCELLENZE A KM0" FIRMATO IL PROTOCOLLO D'INTESA TRA IL COMITATO ORGANIZZATORE DEI GIOCHI OLIMPICI E ...'Lee Paralimpiadi italiane' afferma in una nota l'Ad della FondazioneCortina 2026, Vincenzo Novari 'saranno un'occasione fondamentale per rilanciare l'immagine dell'Italia e per ...Una novità c'è in vista del Festival di Sanremo ed è legata alle Olimpiadi e Paralimpiadi di Milano Cortina 2026. Come riferisce l'Ansa, saranno svelati per la prima volta da Federica Pellegrini e Alb ...I due possibili loghi ufficiali delle Olimpiadi e Paralimpiadi di Milano Cortina 2026 saranno svelati per la prima volta da Federica Pellegrini e Alberto Tomba durante la serata finale del Festival di ...