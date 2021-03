Odissea di bovini in mare, la Commissione vieti il trasporto degli animali vivi (Di lunedì 1 marzo 2021) La drammatica vicenda degli oltre duemila bovini partiti su due navi dalla Spagna e rimasti in mare oltre più di due mesi pone l’accento su un’emergenza di cui non è più possibile rimandare la soluzione, quella del trasporto degli animali vivi. Questi i fatti: lo scorso dicembre due navi cariche di bovini, la Karim Allah con 895 vitelli, e la Elbeik con 1176 capi, sono partite dal porto spagnolo di Cartagena per dirigersi in Turchia, dove i bovini sarebbero stati macellati. Le due navi, però, sono state respinte dai porti di destinazione a causa della febbre catarrale che ha colpito molti esemplari: da allora è iniziata una vera e propria Odissea per il Mediterraneo, che ha decimato il carico dei due bastimenti. Dopo ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 1 marzo 2021) La drammatica vicendaoltre duemilapartiti su due navi dalla Spagna e rimasti inoltre più di due mesi pone l’accento su un’emergenza di cui non è più possibile rimandare la soluzione, quella del. Questi i fatti: lo scorso dicembre due navi cariche di, la Karim Allah con 895 vitelli, e la Elbeik con 1176 capi, sono partite dal porto spagnolo di Cartagena per dirigersi in Turchia, dove isarebbero stati macellati. Le due navi, però, sono state respinte dai porti di destinazione a causa della febbre catarrale che ha colpito molti esemplari: da allora è iniziata una vera e propriaper il Mediterraneo, che ha decimato il carico dei due bastimenti. Dopo ...

EleonoraEvi : Quello che sta succedendo ai migliaia di #bovini, che da oltre 2 mesi sono bloccati in mezzo al mare tra indicibili… - milefab : RT @Animal_Genocide: Odissea nel Mediterraneo: 2.600 bovini a bordo di navi In mare da dicembre, il caso arriva all’Europarlamento https://… - DonatoCapotorto : RT @fulviocerutti: Dopo due mesi di odissea in mare la nave trasporto bovini è arrivata in Spagna, gli 864 animali a bordo verso l’abbattim… - Zuxan3 : RT @Laural21562870: IO MI DISSOCIO DA QUESTA DISUMANITA'. #GoVegan #stopcruelty #stop #carnivorediet #BanLiveExports #animalcruelty Dopo d… - zazoomblog : Dopo due mesi di odissea in mare la nave trasporto bovini è arrivata in Spagna gli 864 animali a bordo verso l’abba… -