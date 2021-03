Nuovo DPCM, Franceschini: “Può essere firmato già oggi” (Di lunedì 1 marzo 2021) "Stiamo andando verso le riaperture del 27 marzo, del teatro e del cinema, con un protocollo molto dettagliato, il DPCM verrà firmato probabilmente oggi". Così Dario Franceschini, ministro della Cultura, a Rtl 102.5. "Si parla - sottolinea - di zona gialla". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 1 marzo 2021) "Stiamo andando verso le riaperture del 27 marzo, del teatro e del cinema, con un protocollo molto dettagliato, ilverràprobabilmente". Così Dario, ministro della Cultura, a Rtl 102.5. "Si parla - sottolinea - di zona gialla". L'articolo .

