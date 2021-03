Nuovo DPCM, Draghi lavora per definire le nuove misure: martedì prevista la firma. Cosa cambia per la scuola (Di lunedì 1 marzo 2021) Nuova riunione del premier Mario Draghi con i rappresentanti delle forze di maggioranza sul dossier Covid, in vista della firma del Nuovo DPCM che entrerà in vigore dal 6 marzo. Alla cabina di regia, in programma alle 17, dovrebbero prendere parte i ministri Roberto Speranza, Maria Stella Gemini, Giancarlo Giorgetti, Stefano Patuanelli, Dario Franceschini, Elena Bonetti. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 1 marzo 2021) Nuova riunione del premier Mariocon i rappresentanti delle forze di maggioranza sul dossier Covid, in vista delladelche entrerà in vigore dal 6 marzo. Alla cabina di regia, in programma alle 17, dovrebbero prendere parte i ministri Roberto Speranza, Maria Stella Gemini, Giancarlo Giorgetti, Stefano Patuanelli, Dario Franceschini, Elena Bonetti. L'articolo .

