Nuovo Dpcm Draghi, divisioni su scuola: decisione rinviata (Di lunedì 1 marzo 2021) Ancora divisioni alla cabina di regia sulle misure anti Covid conclusasi da pochi minuti a Palazzo Chigi. In attesa del varo del Nuovo Dpcm il nodo maggiore, ma non il solo, resta quello sulla scuola, mentre alcuni governatori, vedi Luca Zaia in Veneto, sostengono che chiudere solo gli istituti scolastici in zona rossa non è sufficiente per frenare la corsa del coronavirus spinto dalle nuove varianti. La chiusura delle scuole con il passaggio alla didattica a distanza nelle zone rosse del paese è di fatto già decisa. A confermarlo, lasciando la riunione, è il coordinatore del Cts Agostino Miozzo, che aggiunge che ci “saranno evoluzioni”. A quanto apprende l’Adnkronos, i ministri Roberto Speranza, Dario Franceschini, Stefano Patuanelli, nonché il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi, sarebbero sulla stessa linea: ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 1 marzo 2021) Ancoraalla cabina di regia sulle misure anti Covid conclusasi da pochi minuti a Palazzo Chigi. In attesa del varo delil nodo maggiore, ma non il solo, resta quello sulla, mentre alcuni governatori, vedi Luca Zaia in Veneto, sostengono che chiudere solo gli istituti scolastici in zona rossa non è sufficiente per frenare la corsa del coronavirus spinto dalle nuove varianti. La chiusura delle scuole con il passaggio alla didattica a distanza nelle zone rosse del paese è di fatto già decisa. A confermarlo, lasciando la riunione, è il coordinatore del Cts Agostino Miozzo, che aggiunge che ci “saranno evoluzioni”. A quanto apprende l’Adnkronos, i ministri Roberto Speranza, Dario Franceschini, Stefano Patuanelli, nonché il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi, sarebbero sulla stessa linea: ...

Ultime Notizie dalla rete : Nuovo Dpcm Il Cts, Miozzo: "Scuole chiuse nelle zone rosse". Ma è scontro sulle zone arancioni Domani altro vertice sul nuovo dpcm: "Preoccupati per l'andamento dell'epidemia". Ad Ancona la sindaca firma il provvedimento che impone lo stop alle attività didattiche fino al 14 . - -

Nuovo Dpcm, Miozzo: "Scuole chiuse in zona rossa" Il coordinatore del Cts: "Domani altra riunione, ci saranno evoluzioni" Si va verso la chiusura delle scuole in zona rossa nel nuovo Dpcm anti Covid. "Domani ci sarà un'altra riunione" della cabina di regia a Palazzo Chigi sulle misure da prendere per contrastare la diffusione del Coronavirus e delle varianti. Sulla scuola, "...

Nuovo Dpcm in arrivo entro martedì con le regole anti-covid valide fino a Pasqua Il Sole 24 ORE Covid: Rampelli, 'nuovo Dpcm sembra firmato da Conte' Roma, 1 mar. (Adnkronos) – ‘Oggi il governo multicolore dovrebbe varare il nuovo decreto, in vigore dal 6 marzo al 6 aprile prossimo. Scuole chiuse, torna la Dad, niente sport, fermi tutti gli impiant ...

Nuovo Dpcm Draghi, divisioni su scuola: decisione rinviata Ancora divisioni alla cabina di regia sulle misure anti Covid conclusasi da pochi minuti a Palazzo Chigi. In attesa del varo del nuovo Dpcm il nodo maggiore, ma non il solo, resta quello sulla scuola, ...

