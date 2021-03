Nuovo dpcm, a quattro giorni dalla scadenza del vecchio decreto governo diviso sulla scuola: martedì un’altra riunione (Di lunedì 1 marzo 2021) Le bozze del Nuovo dpcm, come accaduto sin dall’inizio della pandemia, sono già in circolazione. Ma il testo definitivo ancora non c’è. E non arriverà prima di martedì 2 marzo, cioè a 4 giorni dalla scadenza del provvedimento precedente, nonostante Mario Draghi avesse garantito “largo anticipo” nel comunicare le prossime restrizioni anti-Covid. Il coordinatore del Cts Agostino Miozzo ha confermato che è necessaria “un’altra riunione” prima di chiudere la partita. Il motivo è che resta ancora aperta nel governo la discussione sul tema della scuola. “Il Cts si è già riunito su questo, non è che siamo preoccupati, siamo preoccupati sull’andamento della patologia e dell’epidemia, questo è il problema”, ha spiegato Miozzo, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 1 marzo 2021) Le bozze del, come accaduto sin dall’inizio della pandemia, sono già in circolazione. Ma il testo definitivo ancora non c’è. E non arriverà prima di2 marzo, cioè a 4del provvedimento precedente, nonostante Mario Draghi avesse garantito “largo anticipo” nel comunicare le prossime restrizioni anti-Covid. Il coordinatore del Cts Agostino Miozzo ha confermato che è necessaria “” prima di chiudere la partita. Il motivo è che resta ancora aperta nella discussione sul tema della. “Il Cts si è già riunito su questo, non è che siamo preoccupati, siamo preoccupati sull’andamento della patologia e dell’epidemia, questo è il problema”, ha spiegato Miozzo, ...

