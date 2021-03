Nuova etichetta energetica elettrodomestici, cosa cambia (Di lunedì 1 marzo 2021) Roma, 1 mar. - (Adnkronos)() - L'Unione Europea introduce a partire da oggi, 1 marzo 2021, in tutti i Paesi membri, la Nuova e migliorata etichetta energetica per gli elettrodomestici. La scala corrente dalla A+++ alla G viene sostituita da una scala più semplice e intuitiva che va dalla A alla G, senza il simbolo più (+). A partire da oggi, la Nuova etichetta sarà introdotta per elettrodomestici quali frigoriferi, congelatori, lavatrici e lava-asciugatrici, lavastoviglie, televisori e display elettronici. Le sorgenti luminose seguiranno a settembre. Per tutti i gruppi di prodotti come climatizzatori, riscaldamento e produzione di acqua calda, le nuove etichette saranno introdotte in seguito. I modelli di prodotti vecchi, potrebbero mostrare ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 1 marzo 2021) Roma, 1 mar. - (Adnkronos)() - L'Unione Europea introduce a partire da oggi, 1 marzo 2021, in tutti i Paesi membri, lae migliorataper gli. La scala corrente dalla A+++ alla G viene sostituita da una scala più semplice e intuitiva che va dalla A alla G, senza il simbolo più (+). A partire da oggi, lasarà introdotta perquali frigoriferi, congelatori, lavatrici e lava-asciugatrici, lavastoviglie, televisori e display elettronici. Le sorgenti luminose seguiranno a settembre. Per tutti i gruppi di prodotti come climatizzatori, riscaldamento e produzione di acqua calda, le nuove etichette saranno introdotte in seguito. I modelli di prodotti vecchi, potrebbero mostrare ...

