Nuova avventura per Marco Amelia: pronto a diventare mister del Livorno (Di lunedì 1 marzo 2021) Lo aveva detto in passato e adesso il suo desiderio è stato esaudito. Marco Amelia è pronto a diventare l'allenatore del Livorno.Complice l'ennesimo risultato negativo maturato dagli amaranto, la società ha optato per un cambio di tecnico. Dopo la sconfitta per 1-0 contro la Pergolettese, il Livorno ha scelto di esonerare Alessandro Dal Canto e di affidarsi alla sapiente guida di Marco Amelia.L'ex campione del mondo con l'Italia verrà annunciato ufficialmente nelle prossime ore. Dopo le esperienze da allenatore della Lupa Roma e della Vastese, Amelia è pronto a tornare all'Armando Picchi, tredici anni dopo l'esperienza da calciatore, per provare a migliore la posizione del club che, attualmente, si trova penultimo nel ... Leggi su itasportpress (Di lunedì 1 marzo 2021) Lo aveva detto in passato e adesso il suo desiderio è stato esaudito.l'allenatore del.Complice l'ennesimo risultato negativo maturato dagli amaranto, la società ha optato per un cambio di tecnico. Dopo la sconfitta per 1-0 contro la Pergolettese, ilha scelto di esonerare Alessandro Dal Canto e di affidarsi alla sapiente guida di.L'ex campione del mondo con l'Italia verrà annunciato ufficialmente nelle prossime ore. Dopo le esperienze da allenatore della Lupa Roma e della Vastese,a tornare all'Armando Picchi, tredici anni dopo l'esperienza da calciatore, per provare a migliore la posizione del club che, attualmente, si trova penultimo nel ...

