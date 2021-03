Nuoto | Arianna Castiglioni lancia la sfida a Pilato e Castiglioni | la lombarda velocissima nei 100 rana a Lodi

(Di lunedì 1 marzo 2021) Saràa tre e non c’è da stupirsi. Laitaliana femminile sta vivendo un periodo che non si era mai visto in vasca: tre atlete capaci di nuotare 1’06” nei 100 metri è qualcosa da sottolineare e la convinzione è quella di fare meglio. Alla fine della fiera c’è l’enfant prodige Benedettache, a chiosa del 2020, ha fatto l’en-plein: 1’06?02, primato italiano, record mondiali giovanili a pioggia, primo tempo mondiale stagionale e soprattutto pass a Cinque Cerchi centrato. Ora spetterà ade a Martina Carraro (bronzo mondiale nella distanza) rispondere, con quest’ultima che a Riccione nel mese di dicembre era andata vicinissima all’obiettivo olimpico. Guardando il ranking mondiale, ci sono tre azzurre ai primi quattro posti della graduatoria perché oltre a ...

Ottime prove per Bullano Cecilia nei 100 e nei 50 stile libero, Falcettonei 200 stile e ... comunicato biella- f.f.... oro nei 100 pinne e argento nei 100 torpedo (due pass per gli italiani); Chiarlo: buon 50 ... Prossimo appuntamento a fine febbraio si disputerà la terza prova di qualificazione per il. ...Sarà sfida a tre e non c'è da stupirsi. La rana italiana femminile sta vivendo un periodo che non si era mai visto in vasca: tre atlete capaci di nuotare 1'06" nei 100 metri è qualcosa da sottolineare ...Il ritorno in gara contemporaneo tra Taranto e Lodi riapre il tema della rana femminile. Come avete potuto leggere nei precedenti post riassuntivi della domenica agonistica, Arianna Castiglioni ha nuo ...