“Non ci credo!”. Laura Pausini, orgoglio italiano. La bellissima notizia è arrivata questa notte (Di lunedì 1 marzo 2021) Io sì di Laura Pausini, Niccolò Agliardi (co-autore del testo) e Diane Warren (autrice della musica) ha vinto il Golden Globe per la miglior canzone. La notizia è arrivata poco dopo le 3 del mattino in Italia durante la cerimonia dei 78^ Golden Globes. “Grazie mille” ha detto Laura nel corso della diretta sulla Nbc. E ancora: “Non ho mai sognato di vincere un Golden Globe, non ci posso credere”, ha detto su Instagram ringraziando la Hollywood Foreign Press Association e Diane Warren, che ha collaborato con la cantante romagnola. “Dedico questo premio a tutti coloro che vogliono e meritano di essere “visti” – aggiunge Laura – e a quella ragazzina che 28 anni fa vinse Sanremo e non si sarebbe mai aspettata di arrivare così lontano”.



