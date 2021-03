No, questa foto non mostra la Terra, Venere e Giove «visti da Marte» (Di lunedì 1 marzo 2021) Il 24 febbraio 2021 su Facebook è stata pubblicata una foto che mostra un cielo di colore rosso e tre puntini in lontananza. L’immagine è accompagnata da questo commento, scritto da chi ha pubblicato il post su Facebook: «questa è notevole, la Terra, Venere e Giove visti da Marte». Si tratta di una notizia falsa. Il progetto di debunking statunitense Snopes ha verificato che l’immagine non è reale, ma che in realtà si tratta di una elaborazione grafica originariamente pubblicata il 15 luglio 2010 dal blog GM=TC^3 ADVENTURES IN SPACE/TIME di Louise Riofrio. Nel post Riofrio spiegava che quella, secondo lei, era la visuale che una persona avrebbe avuto se fosse stata presente sulla superficie di Marte alle 13:14 di quel giorno. ... Leggi su facta.news (Di lunedì 1 marzo 2021) Il 24 febbraio 2021 su Facebook è stata pubblicata unacheun cielo di colore rosso e tre puntini in lontananza. L’immagine è accompagnata da questo commento, scritto da chi ha pubblicato il post su Facebook: «è notevole, lada». Si tratta di una notizia falsa. Il progetto di debunking statunitense Snopes ha verificato che l’immagine non è reale, ma che in realtà si tratta di una elaborazione grafica originariamente pubblicata il 15 luglio 2010 dal blog GM=TC^3 ADVENTURES IN SPACE/TIME di Louise Riofrio. Nel post Riofrio spiegava che quella, secondo lei, era la visuale che una persona avrebbe avuto se fosse stata presente sulla superficie dialle 13:14 di quel giorno. ...

