Nintendo e la filosofia dietro la creazione dei personaggi secondo il presidente Shuntaro Furukawa

(Di lunedì 1 marzo 2021) In una recente intervista con Nikkei, ildi, ha parlato del suo approccio alla gestione dell'azienda, delle influenze dei presidenti passati, della suariguardo l'hardware e altro ancora. Come parte dell'intervista, ha anche discusso ladile IP e come l'azienda vede lo sviluppo dei suoi. "Dobbiamo tenere a mente che le origini deisono nei giochi. Questi sonoa cui i fan si sono affezionati attraverso innumerevoli ore di gioco. Dobbiamo sviluppare queisenza distruggere i ricordi dei fan. Procediamo sempre con cautela per non danneggiare il valore del marchio". "Se ...

L'ex soldato in cerca di vendetta non si limitò a seguire la discutibiledell'antieroe ... portò tutta l'ignoranza di Grey e soci su PlayStation 4, Xbox One eSwitch. Al nuovo look ...Questo nuovo sistema è stato paragonato alla"arrampicati dove vuoi" di Breath of the ...esaminare attentamente le tracce dei mostri sembra essere più adatto all'ibrida di casa. Un ...Più di tre anni dopo Monster Hunter: World, una new entry della serie arriverà finalmente su Nintendo Switch il prossimo 26 marzo. Monster Hunter: Rise sarà il primo titolo della serie costruito da ze ...Project Triangle Strategy è un nuovo progetto di Square Enix per Nintendo Switch: abbiamo provato la demo messa a disposizione su eShop.