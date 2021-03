Nintendo e il cloud gaming? 'Cerchiamo sempre nuove tecnologie' (Di lunedì 1 marzo 2021) Shuntaro Furukawa, Presidente di Nintendo, è stato intervistato da Nikkei Business e, tra le altre cose, ha avuto modo di parlare dell'attuale visione della compagnia riguardo alle tendenze tecnologiche nell'industria videoludica. "Con l'ascesa in popolarità del gioco su mobile, la nostra strategia è comunque aumentare il bacino di utenza di videogiocatori." afferma Furukawa, "persone da tutto il mondo si godono i loro giochi utilizzando le varie caratteristiche degli smartphone, computer e console per videogiochi. Sono sicuro che le nuove possibilità, come il cloud gaming e lo streaming, emergeranno, ma non saranno una priorità al momento di scegliere con cosa giocare." Già in passato Furukawa aveva espresso posizioni simili: Nintendo non rigetta certo questo tipo di soluzioni o innovazioni ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 1 marzo 2021) Shuntaro Furukawa, Presidente di, è stato intervistato da Nikkei Business e, tra le altre cose, ha avuto modo di parlare dell'attuale visione della compagnia riguardo alle tendenze tecnologiche nell'industria videoludica. "Con l'ascesa in popolarità del gioco su mobile, la nostra strategia è comunque aumentare il bacino di utenza di videogiocatori." afferma Furukawa, "persone da tutto il mondo si godono i loro giochi utilizzando le varie caratteristiche degli smartphone, computer e console per videogiochi. Sono sicuro che lepossibilità, come ile lo streaming, emergeranno, ma non saranno una priorità al momento di scegliere con cosa giocare." Già in passato Furukawa aveva espresso posizioni simili:non rigetta certo questo tipo di soluzioni o innovazioni ...

