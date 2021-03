Niccolò Agliardi: «Quando Laura Pausini mi ha chiamato per dirmi “abbiamo vinto”» (Di lunedì 1 marzo 2021) Che avesse vinto il Golden Globe per la migliore canzone originale Niccolò Agliardi lo ha scoperto nel sonno, verso le quattro del mattino. «Mi ha chiamato Laura per dirmelo. Mi sono addormentato verso l’una, ma ho lasciato il telefono acceso perché volevo essere avvisato qualsiasi cosa accadesse, e così è stato» spiega Agliardi il giorno dopo, con la voce intorpidita da una notte quasi insonne e il cuore gonfio di gioia e di gratitudine. «È stato un risveglio lisergico sentirsi dire “hai vinto il Golden Globe”» continua Niccolò che, alla cerimonia trasmessa durante la notte tra il 28 febbraio e il 1° marzo a Los Angeles e a New York, ha vinto grazie a Io sì (Seen), la canzone che ha scritto insieme a Laura Pausini e a Diane Warren inserita nella colonna sonora de La vita davanti a sé, il film di Edoardo Ponti con Sophia Loren disponibile su Netflix. https://www.youtube.com/watch?v=imjSm7FNmwE Leggi su vanityfair (Di lunedì 1 marzo 2021) Che avesse vinto il Golden Globe per la migliore canzone originale Niccolò Agliardi lo ha scoperto nel sonno, verso le quattro del mattino. «Mi ha chiamato Laura per dirmelo. Mi sono addormentato verso l’una, ma ho lasciato il telefono acceso perché volevo essere avvisato qualsiasi cosa accadesse, e così è stato» spiega Agliardi il giorno dopo, con la voce intorpidita da una notte quasi insonne e il cuore gonfio di gioia e di gratitudine. «È stato un risveglio lisergico sentirsi dire “hai vinto il Golden Globe”» continua Niccolò che, alla cerimonia trasmessa durante la notte tra il 28 febbraio e il 1° marzo a Los Angeles e a New York, ha vinto grazie a Io sì (Seen), la canzone che ha scritto insieme a Laura Pausini e a Diane Warren inserita nella colonna sonora de La vita davanti a sé, il film di Edoardo Ponti con Sophia Loren disponibile su Netflix. https://www.youtube.com/watch?v=imjSm7FNmwE

goldenglobes : Congratulations to Diane Warren (@Diane_Warren), Laura Pausini (@LauraPausini), and Niccolò Agliardi (… - TIFF_NET : Congratulations to Niccolò Agliardi, Laura Pausini, & Diane Warren, winners of Best Song for THE LIFE AHEAD's 'Io s… - OsservatorioLor : RT @goldenglobes: Congratulations to Diane Warren (@Diane_Warren), Laura Pausini (@LauraPausini), and Niccolò Agliardi (@NiccoloAgliardi) f… - _LoZio : RT @goldenglobes: Congratulations to Diane Warren (@Diane_Warren), Laura Pausini (@LauraPausini), and Niccolò Agliardi (@NiccoloAgliardi) f… - MarioManca : .@NiccoloAgliardi a @VanityFairIt: «Quando @LauraPausini mi ha chiamato per dirmi 'abbiamo vinto'» -

Ultime Notizie dalla rete : Niccolò Agliardi Golden Globe, l'Italia vince con Laura Pausini: sua la migliore canzone. L'esultanza ... Laura Pausini, Niccolò Agliardi Fight for You per Judas and the Black Messiah ( Warner Bros.) - H. E. R., Dernst Emile II, Tiara Thomas Hear My Voice per Il processo ai Chicago 7 (Netflix) - ...

Golden Globe, Nomadland miglior film, l'Italia vince con Laura Pausini "Grazie all'incredibile team Edoardo Ponti, Niccolò Agliardi, Bonnie Greenberg. Grazie a Netflix e Palomar " aggiunge - . E tutta la mia gratitudine e il rispetto per la meravigliosa Sophia Loren, è ...

... Laura Pausini,Fight for You per Judas and the Black Messiah ( Warner Bros.) - H. E. R., Dernst Emile II, Tiara Thomas Hear My Voice per Il processo ai Chicago 7 (Netflix) - ..."Grazie all'incredibile team Edoardo Ponti,, Bonnie Greenberg. Grazie a Netflix e Palomar " aggiunge - . E tutta la mia gratitudine e il rispetto per la meravigliosa Sophia Loren, è ...