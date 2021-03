Netflix, marzo 2021: le novità in catalogo per film e serie TV (Di lunedì 1 marzo 2021) Su Netflix marzo 2021, nuovi film e serie TV in catalogo: dalle due miniserie true crime Omicidio tra i mormoni e Nevenka: Rompere il silenzio alla commedia Yes Day, ispirata al film con Jim Carrey Yes Man, a Sky Rojo, la nuova serie di Álex Pina. Su Netflix a marzo 2021 in arrivo nuovi film e serie TV in catalogo: dalla serie Gli irregolari di Baker Street, rilettura in chiave horror dei romanzi di Conan Doyle alla serie anime Pacific Rim: La zona oscura al film Girl power - La rivoluzione comincia a scuola, basato sul romanzo Girl Power di Jennifer Mathieu. Le serie ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 1 marzo 2021) Su, nuoviTV in: dalle due minitrue crime Omicidio tra i mormoni e Nevenka: Rompere il silenzio alla commedia Yes Day, ispirata alcon Jim Carrey Yes Man, a Sky Rojo, la nuovadi Álex Pina. Suin arrivo nuoviTV in: dallaGli irregolari di Baker Street, rilettura in chiave horror dei romanzi di Conan Doyle allaanime Pacific Rim: La zona oscura alGirl power - La rivoluzione comincia a scuola, basato sul romanzo Girl Power di Jennifer Mathieu. Le...

