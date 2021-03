Net Insurance | First Capital sale al 5 | 14%

(Di lunedì 1 marzo 2021) (Teleborsa) –è salito al 5,14% nele ordinario di Net, compagnia assicurativa quotata su AIM Italia.detiene ora complessivamente 890.934 azioni ordinarie, sia in via diretta sia in via indiretta attraverso la controllata ValueSICAF. Tra gli azionisti rilevanti di Netci sono anche IBL Banca con il 19,85%, Unicredit con il 6,11%. Algebris UK con il 5,16%. L’11,86% sono azione proprie e il 51.87% è in mano al mercato/altri azionisti. (Foto: by rawpixel on Unsplash)

Il cda di Net Insurance ha nominato per cooptazione come nuovo consigliere indipendente Monica Regazzi. A lungo partner in una primaria società di consulenza e già consigliere in società quotate, è og ...