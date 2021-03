Nel blu dipinto di blu: così Modugno fece volare la canzone italiana nel mondo (Di lunedì 1 marzo 2021) Con Nel blu dipinto di blu Domenico Modugno sbancò il Festival di Sanremo più di 50 anni fa ma la memoria di questa grande canzone è sempre viva, tanto che ogni volta che si cerca di rifare il ... Leggi su globalist (Di lunedì 1 marzo 2021) Con Nel bludi blu Domenicosbancò il Festival di Sanremo più di 50 anni fa ma la memoria di questa grandeè sempre viva, tanto che ogni volta che si cerca di rifare il ...

wireditalia : Da Nessuno mi può giudicare di Caterina Caselli a Nel blu, dipinto di blu (Volare) di Domenico Modugno, dalle provo… - TgLa7 : Il convoglio su cui viaggiava l'ambasciatore italiano nella Repubblica Democratica del Congo, Luca Attanasio, non e… - Aly0__0 : RT @chiamamematto: Il duo che non dovete assolutamente dividere per nessun motivo nel caso vi venissero in mente squadre blu e bianche #ami… - cenerentola003 : RT @chiamamematto: Il duo che non dovete assolutamente dividere per nessun motivo nel caso vi venissero in mente squadre blu e bianche #ami… - selishardliquor : RT @chiamamematto: Il duo che non dovete assolutamente dividere per nessun motivo nel caso vi venissero in mente squadre blu e bianche #ami… -