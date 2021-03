NBA 2020-2021 | Devin Booker e Giannis Antetokounmpo ricevono il premio di giocatori della settimana

(Di martedì 2 marzo 2021) Come ogni lunedì, la NBA ha proclamato i. A conquistare il, in questa week 10, sono stati due habitué di questo award, vale a diredei Phoenix Suns, il quale è stato il migliore nella Western Conference, e il grecodei Milwaukee Buck, che ha superato, una volta di più, la concorrenza nella Eastern Conference., negli ultimi sette giorni, ha segnato la bellezza di 33 punti di media e ha guidato i suoi Phoenix Suns a un record di 3-1. Il sodalizio dell’Arizona, forte delle giocate die di Chris Paul, sta sfornando la sua miglior stagione da dieci anni a questa parte e, al momento, ha un recordo di 22-11, grazie al ...

lamaniadelcesto : I Phoenix Suns hanno chiuso il mese di febbraio 2021 con 12 vittorie, ovvero più del totale che la franchigia dell'… - FraMisterfra : RT @Eurosport_IT: La denuncia di Jeremy Lin: 'Mi chiamano 'coronavirus' solo per le mie origini' ????? ? - Eurosport_IT : La denuncia di Jeremy Lin: 'Mi chiamano 'coronavirus' solo per le mie origini' ????? ? - zazoomblog : NBA 2020-2021: le classifiche aggiornate delle due conference - #2020-2021: #classifiche #aggiornate - sportface2016 : #NBA Gli highlights di Los Angeles Lakers-Golden State Warriors 117-91. LeBron e compagni chiudono la pratica in… -

Ultime Notizie dalla rete : NBA 2020

Sportface.it

Gli appassionati della palla a spicchi americana non vedono l'ora di assistere allo spettacolo messo in scena dalle stelle dell'ogni anno. Dopo la ressegna del, disputata con Kobe Bryant nel ...Il collezionista Pablo Rodriguez - Fraile lo aveva acquistato a ottobreper 67 mila dollari, ... un po' per la spinta del progettoTop Shot, che possono essere definite "figurine virtuali", il ...Jordan Clarkson guida, con margine, la schiera dei candidati al premio di Sesto Uomo dell’Anno. L’ex Cavaliers sta dando la miglior risposta a chi aveva visto con scetticismo il rinnovo quadriennale d ...In seguito al concorso “Scendi in Campo con NBA presentato da Gatorade”, la National Basketball Association (NBA) e Gatorade hanno completato i lavori per la realizzazione dei canestri da basket press ...